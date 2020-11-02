Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
02.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:51
Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıSivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Aksu köyünün...
Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Aksu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı