Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıSivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Aksu köyünün...

Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Aksu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı