Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
22.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:02

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Türkmenler köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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