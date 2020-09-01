Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıSivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesi Kaynarca köyünün...

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
01.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:16

Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesi Kaynarca köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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