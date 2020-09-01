Sivas'ta bir köy karantinaya alındı Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıSivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesi Kaynarca köyünün...

Sivas'ın Gürün ilçesi Kaynarca köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesi Kaynarca köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS Kaynak: İHA