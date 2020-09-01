Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
01.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:56

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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