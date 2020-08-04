Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
04.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:35
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA