Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
03.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:01

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Yavşancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Doğanşar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesi Yavşancık köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süresince karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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