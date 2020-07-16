Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Zara ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
16.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:58
Sivas'ın Zara ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Akören köyünün, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA