Sivas'ta bir köy daha karantinaya alındı Vaka sayılarının artış gösterdiği Sivas'ta, korona virüsü tedbirleri kapsamında Yıldızeli Türkmenler köyü karantinaya alındı.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Sivas'ta, korona virüsü tedbirleri kapsamında Yıldızeli Türkmenler köyü karantinaya alındı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülke genelinde de etkisini artırdı. Vaka sayılarının arttığı illerin arsında Sivas'ta yer aldı. Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha 14 gün süre ile karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "İlimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina kararı alınarak 22 Eylül tarihi itibari ile köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı