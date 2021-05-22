Sivas'ta bir kişi tarlasında ölü bulundu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, tarlasında ölü bulundu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, tarlasında ölü bulundu.
Çataloluk köyünde yaşayan E.K (75), Venginbaşı mevkisindeki patates tarlasını sulamaya gitti.
Yakınları, uzun süre kendisinden haber alınamayan E.K'yi aramaya başladı.
E.K'nin yerde yattığını gören tarla komşusu T.B. (53), durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, E.K'nin öldüğünü belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya