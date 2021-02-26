Sivas'ta bir kişi, köy muhtarını tüfekle başında yaraladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köylüsü tarafından tüfekle başından vurulan muhtar hastaneye kaldırıldı.

İ.K. (50), köydeki harmanda bulunduğu sırada Güneyli köyü Muhtarı Duran Ayan'a (66) henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş etti. Başından saçmalarla yaralanan Ayan, köylüler tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K. ise jandarma ekiplerince köye yakın bir bölgede gözaltına alındı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de hastaneye gelerek Ayan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara