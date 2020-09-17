Son dakika haber: Bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti - SİVAS
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Son dakika haber: Bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti - SİVAS

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

17.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:09

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Şenbağlar köyü girişinde Şenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı E.A. (40) ve annesi Ş.A. (68) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bulut, av tüfeğiyle E.A. ve annesine ateş açtı.

İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, Bulut aynı silahla intihar etti.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderildi.

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Son dakika haber: Bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti - SİVAS

Kaynak: AA

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