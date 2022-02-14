Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde 75 yaşındaki kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde 75 yaşındaki kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Eskikapımahmut köyünde yaşayan M.K'yi evinin bahçesinde hareketsiz olarak görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemenin ardından M.K'nin cenazesi otopsi için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel