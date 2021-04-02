Sivas'ta bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü
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Sivas'ta bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli ile ağabeyi gözaltına alındı.

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Sivas'ın Divriği ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli ile ağabeyi gözaltına alındı.

Mursal köyünde E.K. (43), hayvan alım satımı yüzünden aralarında husumet bulunan K.Ü'ye (48) evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.

K.Ü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.K. ve ağabeyi M.K. (57) gözaltına alındı.

K.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

E.K'nin ifadesinde, K.Ü'nün evlerinin önüne gelerek elindeki bıçağı ağabeyinin boynuna dayandığını görmesi üzerine evden av tüfeğini alarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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