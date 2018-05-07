Sivas'ta Bir Haftalık Asayiş Bançosu

Sivas'ta geçtiğimiz hafta içerisinde jandarma ve polis mıntıkalarında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında işlem yapılan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; 520 paket gümrük kaçağı sigara, 46 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar,2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli adli kamalara telim edildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; 1,31 gram bonzai, 5 Adet Regapen marka ilaç, 126 adet Lyrıca marka ilaç, 40 gram Esrar maddesi ve esrar tohumu ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken 3'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - SİVAS