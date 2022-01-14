Sivas'ta bir evin deposunda saksılara ekilmiş Hint kenevirleri bulundu - Haberler
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Sivas'ta bir evin deposunda saksılara ekilmiş Hint kenevirleri bulundu

Sivas'ta bir evin deposunda saksılara ekilmiş Hint kenevirleri bulundu
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin deposunda saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin deposunda saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi.

Evin deposundaki aramalarda, saksılara ekilmiş 44 kök Hint keneviri, 152,2 gram esrar, ısıtma ve aydınlatma sağlayan 2 düzenek, hassas terazi, 3 havalandırma cihazı, buhar makinesi, ısıtıcı fan, nem ve ısı ölçer alet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler tarafından şüpheli İ.G. (38) ve K.G. (35) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren zanlılardan İ.G'nin 5, K.G'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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