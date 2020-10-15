Sivas'ta bir evden av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Sivas'ta bir evden av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:00
Sivas'ta bir evden av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evden av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evden av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin evinde yaptığı aramada çalıntı av tüfeğiyle 27 adet fişeği buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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