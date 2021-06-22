Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Akkaya köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşuları A.K'yi (87) kurtarırken evde bulunan eşi E.K'yi (89) çıkarmayı başaramadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından E.K'nin cesedine ulaşıldı.

Ceset, Hafik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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