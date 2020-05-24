Sivas'ta bir ev sahibi havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtardı
Sivas'ta bir vatandaş evinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtarıp pencereden saldı.
24.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:42
Sivas'ta bir vatandaş evinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtarıp pencereden saldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini farketti.
Havalandırma penceresini söken Kol, karga yavrusunun boşlukta sıkıştığını gördü.
Kol, buradan kurtardığı yavru kargayı pencereden doğal ortamına saldı.
Kaynak: AA