Sivas'ta bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma mühimmatı imha edildi
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Sivas'ta bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma mühimmatı imha edildi

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma mühimmatı imha edildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma mühimmatı, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma mühimmatı, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Ovacık köyünde çiftçilik yapan K.S. (38), tarlasını sürdüğü esnada mühimmat buldu.

Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede malzemenin 81'lik aydınlatma mühimmatı olduğunu belirledi.

Drone ile tarama yapılan bölgeye İl Jandarma Komutanlığında görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından mühimmatı imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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