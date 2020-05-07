Sivas'ta bir binadaki karantina sona erdi
07.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:50
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.
Tuzlugöl Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan 3 katlı ve 9 dairenin olduğu apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tedbirlerin kaldırıldığı binada hayat normale döndü.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, binada koronavirüs vakalarının sayısı ve bulaş eğilimini dikkate alarak 22 Nisan'da karantina tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Kaynak: AA