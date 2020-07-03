Sivas'ta bir baba, oğlunun trafik kazasında yaralandığı caddeyi ulaşıma kapattı Sivas'ta bir baba, oğlunun ağır şekilde yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği caddeyi bir süre araç trafiğine kapatarak önlem alınmasını istedi.

Sivas'ta bir baba, oğlunun ağır şekilde yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği caddeyi bir süre araç trafiğine kapatarak önlem alınmasını istedi. Abdulvahabi Gazi Caddesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan yaya Metehan Özdemir'in (31) babası Mehmet Özdemir ve bazı yakınları, söz konusu caddeye ip çekerek bir süre araç geçişine izin vermedi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler Özdemir'i ikna ederek eyleminden vazgeçirdi. Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların caddeden çok hızlı geçtiğini söyledi. Yolda sık sık kaza yaşandığını belirten Özdemir, caddeye hız kesici kasis konulmasını istedi. Evinin balkonuna araç çarpan Eyüp Durak ise caddede sık sık kazaların yaşandığını ifade etti. Sivas'ta dün meydana gelen kazada, Y.Ç. (62) yönetimindeki 58 T 0403 plakalı taksi, Abdulvahabi Gazi Caddesi Perşembe Pazarı Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki yaya Metehan Özdemir'e, ardından da bir evin balkonuna çarparak durabilmişti. Kazada sürücü ile Özdemir yaralanmıştı. Kazada kolu kopan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Metehan Özdemir'in tedavisi sürüyor. Kaynak: AA