Sivas'ta bir araçta 205 gram Bonzai ele geçirildi
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Sivas'ta bir araçta 205 gram Bonzai ele geçirildi

Sivas'ta bir araçta 205 gram Bonzai ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 polis hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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