Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı
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Sivas, Haber

Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı

Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

22.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:47
Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı

Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı

SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı 9 daireli apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alınacağını belirtti. Ekipler tarafından apartman girişine şerit çekildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Sivas'ta bir apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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