Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Genel

Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorSİVAS Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 222 köyden bin 8'i araç ulaşımına kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

SİVAS Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 222 köyden bin 8'i araç ulaşımına kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın bin 222 köyünden bin 8'inde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler araç ulaşımına kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Tragger, Sivas, kar, Genel, Haber

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