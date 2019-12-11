Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi
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Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.

11.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:24
Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi

'ta ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik "alkol" kod isimli operasyon düzenledi.

Operasyonda üç iş yerinde "gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" ibaresi bulunmayan bin 632 şişe etil alkol bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu'ndan idari işlem yapıldı.

El konulan etil alkoller, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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