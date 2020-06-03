Sivas'ta bin 362 cami bulunuyor
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Sivas'ta bin 362 cami bulunuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) illerde bulunan cami sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ta bin 362 cami bulunuyor
03.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:06

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) illerde bulunan cami sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de en fazla cami bulunan şehir 3 bin 499 ile İstanbul olurken, en fazla yerleşim yerine sahip olan Sivas'ta bulunan cami sayısı ise bin 362 olarak açıklandı.

2019 yılı sonu itibariyle en fazla caminin bulunduğu şehir 3 bin 499 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 223 cami ile Konya, 3 bin 152 cami ile de Ankara izledi. Türkiye'de en az cami bulunan il ise 93 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 168 cami ile Yalova, 226 cami ile de Kilis takip etti.

Ülkenin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip şehri olan Sivas'ta yer alan cami sayısı ise bin 362 olarak açıklandı.

Türkiye'de hangi ilde kaç cami bulunuyor?

Türkiye'de bulunan 89 bin 259 caminin illere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: İstanbul 3 bin 499, Tekirdağ 543, Edirne 406, Kırklareli 301, Balıkesir bin 672, Çanakkale 830, İzmir bin 914, Aydın bin 146, Denizli bin 223, Muğla bin 90, Manisa bin 749, Afyonkarahisar bin 198, Kütahya bin 234, Uşak 569, Bursa bin 766, Eskişehir 788, Bilecik 427, Kocaeli bin 218, Sakarya bin 332, Düzce 680, Bolu bin 264, Yalova 168, Ankara 3 bin 152, Konya 3 bin 223, Karaman 510, Antalya 2 bin 282, Isparta 742, Burdur 538, Adana bin 469, Mersin bin 579, Hatay bin 93, Kahramanmaraş bin 346, Osmaniye 582, Kırıkkale 375, Aksaray 608, Niğde 443, Nevşehir 506, Kırşehir 501, Kayseri bin 393, Sivas bin 362, Yozgat 983, Zonguldak bin 517, Karabük 969, Bartın 805, Kastamonu 2 bin 595, Çankırı 748, Sinop bin 159, Samsun 2 bin 738, Tokat bin 176, Çorum bin 345, Amasya 684, Trabzon 2 bin 50, Ordu 2 bin 117, Giresun bin 613, Rize bin 88, Artvin 703, Gümüşhane 558, Erzurum bin 608, Erzincan 585, Bayburt 255, Ağrı 929, Kars 517, Iğdır 257, Ardahan 281, Malatya 980, Elazığ bin 3, Bingöl 627, Tunceli 93, Van bin 431, Muş 619, Bitlis 726, Hakkari 489, Gaziantep bin 60, Adıyaman 780, Kilis 226, Şanlıurfa 2 bin 67, Diyarbakır 2 bin 89, Mardin bin 176, Batman 695, Şırnak 544, Siirt 653. - SİVAS

Kaynak: İHA

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