Sivas'ta bin 233 köyden 994 ile araç ulaşımı kesildi

13.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:54

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bin 233 köyden 994'ünün yolu araç ulaşımına kapandı.



Sivas'ta dondurucu soğukların ardından başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ile hava sıcaklıkları yükselse de yağan kar hayatı felç etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Sivas'ta bulunan bin 233 köyün 994'ü ile araç ulaşımı kesildi. Kar yağışının devam etmesi, karla mücadele çalışmalarını da güçleştirdi. Açılan yollar kısa sürede yeniden araç ulaşımına kapandı. Kar nedeniyle Sivas-Erzincan, Sivas- Malatya ve Sivas Kayseri karayolları zaman zaman araç ulaşımına kapandı. Sivas-Ankara karayolunda ise ağır tonajlı araçların zincirsiz olarak yola girişine izin verilmedi. - SİVAS

Kaynak: İHA