Sivas'ta bin 180 adet sigara bandrolü ele geçirildi
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Sivas'ta bin 180 adet sigara bandrolü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta bin 180 adet sigara bandrolü ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerinin bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 2 kilogram tütün, 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ve bin 180 adet sigara paketi bandrolü ele geçirildi.

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Sivas'ta polis ekiplerinin bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 2 kilogram tütün, 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ve bin 180 adet sigara paketi bandrolü ele geçirildi.

Sivas İl emniyet Müdürlüğü, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla şube müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, geçtiğimiz gün B.G. isimli şahsın iş yerine bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahsın iş yerinde ve aracında 2 kilogram tütün, 14 bin 800 adet doldurulmuş gümrük kaçağı makaron ve bandrollü yasal ürünlerden sökülerek gümrük kaçağı ürünlere yapıştırılıp piyasaya sürüldüğü değerlendirilen bin 180 adet sigara paketi bandrolü ele geçirildi. - SİVAS

Sivas'ta bin 180 adet sigara bandrolü ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:28:11. #1.14#
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