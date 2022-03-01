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Sivas'ta bilekler yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas'ta 46 sporcunun katılımı ile "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 46 sporcunun katılımı ile "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları sona erdi.

4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlara 46 sporcu katılım sağladı. Kız-erkek kategorisinde yapılan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Maçlar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve belge takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren takımları tebrik etti. - SİVAS

Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas'ta bilekler yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, okullar, Sivas, Spor, Haberler

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