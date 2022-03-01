Sivas'ta bilekler yarıştı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 46 sporcunun katılımı ile "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Okullar arası bilek güreşi il birinciliği" müsabakaları sona erdi.

4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlara 46 sporcu katılım sağladı. Kız-erkek kategorisinde yapılan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Maçlar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve belge takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren takımları tebrik etti. - SİVAS