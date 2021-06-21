Sivas'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı.
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı.
Kadıburhanettin Mahallesi Eski Stadyum Sokak'ta E.A. (24) ile B.Y. arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A. aldığı bıçak darbesiyle, B.Y. ise darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan E.A. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, B.Y. ise Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer