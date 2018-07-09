Sivas'ta Bıçaklı Kavga

Sivas'ta iki ayrı bıçaklı kavgada biri Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi 5. Sokak'ta bir evde aralarında kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan Afgan uyruklu R.J.N. (44) ile M.M. ve N.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. üzerinde bulunan bıçakla R.J.N'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılan R.J.N, buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Dört Eylül Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan O.M. (54) ile E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, O.M'yi bıçakla yaraladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan O.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli E.A. ise gözaltına alındı.