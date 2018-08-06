Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Sivas'ta tarla biçme sırası yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan E.K. ve annesi S.K, tarla biçme sırası yüzünden Hüseyin Ballı (38) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, elindeki balta ile Ballı'nın kafasına vurdu. S.K. de elindeki bıçakla Hüseyin Ballı'yı karnından yaraladı.

Ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Ballı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ballı'nın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri E.K. ve annesi S.K'yi gözaltına aldı.