Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta kavga sırasında bıçaklanan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı'nda müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş bıçakla yaralandı.

Ece Ayşe Y. (20) tarafından bıçaklandığı iddia edilen bu kişilerden Yanardağ, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ece Ayşe Y. ve olay sırasında yanında bulunan A.İ, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.