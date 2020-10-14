Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

14.10.2020 00:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:56
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

SİVAS'ta caddede kavga ettiği Çağrı E. ve Mustafa Ç. tarafından bıçaklanan Umutcan Y. ağır yaralandı.

SİVAS'ta caddede kavga ettiği Çağrı E. ve Mustafa Ç. tarafından bıçaklanan Umutcan Y. ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan Çağrı E. ile Mustafa Ç. cadde üzerinde Umutcan Y. ile karşılaştı. Burada aralarında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Umutcan Y., Çağrı E. ile Mustafa Ç. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Umutcan Y., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Umutcan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilglii soruşturma başlatan polis, şüpheliler Çağrı E. ile Mustafa Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 


Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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