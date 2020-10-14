Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

14.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:37
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

U.Y. (20) ile Ç.E. ve M.Ç. arasında Tuzlugöl Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.E. ve M.Ç, U.Y'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralı halde Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ç.E. ve M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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