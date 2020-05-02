Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
02.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:02

SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı.

SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Murat Özver'in kullandığı 58 BY 360 plakalı beton mikseri ile Yahya Bulut yönetimindeki 38 JE 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya Bulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Bulut yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Muhammet Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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