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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

19.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:29
Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un 'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kent meydanından görüntüler

Taraftarların kutlamaları


Kaynak: DHA
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