Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu
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Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanı jandarma ekiplerince bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanı jandarma ekiplerince bulundu.

Şarkışla ilçesi Mengensofular köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C. (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 20 büyükbaş hayvanının çalındığı yönünde ihbarda bulundu.

İhbarın ardından jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada hayvanların tutuldukları üstü açık ağılın tahta kapısının kırılması sonucu kaçtıklarını tespit etti.

Ekipler, Gemerek ilçesi ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi güzergahlarında arama çalışması başlattı.

Mengensofular köyü arazilerinde gruplar halinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu
Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu
Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu
Sivas'ta besicinin kaybolan 20 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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