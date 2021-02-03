Sivas'ta besiciler, hayvanlarının günlük bakımını çetin kış şartlarında yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta besiciler, hayvanlarının günlük bakımını çetin kış şartlarında yapıyor

03.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:56
Sivas'ta besiciler, hayvanlarının günlük bakımını çetin kış şartlarında yapıyor

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Sivas'ın kırsal kesimlerinde besiciler, hayvanlarının günlük bakımlarını çetin kış şartlarına rağmen ihmal etmiyor.

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Sivas'ın kırsal kesimlerinde besiciler, hayvanlarının günlük bakımlarını çetin kış şartlarına rağmen ihmal etmiyor.

Bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan vatandaşlar, yılın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Besiciler, yaz aylarında yayla ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını, kar ve dondurucu soğuklara rağmen ağıllarında yapmayı sürdürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kangal akkaraman" koyunu yetiştiriciliği yapan Veli Karataş, AA muhabirine, dondurucu soğuklardan çok etkilendiklerini söyledi.

Karataş, 4 çocuğunun yardımıyla zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını belirterek, "Bu mevsimde malzememizi, samanımızı dışarıya yığıyoruz ve soğuk havadan korumak için de üstünü brandayla kapatıyoruz. Şu an kuzulama mevsimindeyiz, koyunlarımız doğum yapıyor. Soğuk hava en çok kuzuları etkiliyor. Bu yüzden çocuklarımla gece gündüz nöbetleşe çalışıyoruz. İşimizden de Allah'a şükür çok memnunuz." diye konuştu.

Sera sistemiyle kurulan çadırlar hayvanları soğuktan koruyor

Babası ve kardeşleriyle hayvanların bakımını yapan Yavuz Karataş ise ağılların bir bölümüne sera sisteminden esinlenip çadırlar kurduklarını anlatarak, "Çadır, koyunların ortamını kışın sıcak, yazın serin yapıyor. Yani hayvanlarda ne üşüme ne de sıcaktan bunalma oluyor. Mevsimine göre burada hayvanlarımızı koruyoruz." dedi.

Karataş, geçimlerini sağladıkları bu işi severek sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta besiciler, hayvanlarının günlük bakımını çetin kış şartlarında yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:00:24. #1.15#
title