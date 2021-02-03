Sivas'ta besiciler, hayvanlarının günlük bakımını çetin kış şartlarında yapıyor

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Sivas'ın kırsal kesimlerinde besiciler, hayvanlarının günlük bakımlarını çetin kış şartlarına rağmen ihmal etmiyor.

Bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan vatandaşlar, yılın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Besiciler, yaz aylarında yayla ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını, kar ve dondurucu soğuklara rağmen ağıllarında yapmayı sürdürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kangal akkaraman" koyunu yetiştiriciliği yapan Veli Karataş, AA muhabirine, dondurucu soğuklardan çok etkilendiklerini söyledi.

Karataş, 4 çocuğunun yardımıyla zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını belirterek, "Bu mevsimde malzememizi, samanımızı dışarıya yığıyoruz ve soğuk havadan korumak için de üstünü brandayla kapatıyoruz. Şu an kuzulama mevsimindeyiz, koyunlarımız doğum yapıyor. Soğuk hava en çok kuzuları etkiliyor. Bu yüzden çocuklarımla gece gündüz nöbetleşe çalışıyoruz. İşimizden de Allah'a şükür çok memnunuz." diye konuştu.

Sera sistemiyle kurulan çadırlar hayvanları soğuktan koruyor

Babası ve kardeşleriyle hayvanların bakımını yapan Yavuz Karataş ise ağılların bir bölümüne sera sisteminden esinlenip çadırlar kurduklarını anlatarak, "Çadır, koyunların ortamını kışın sıcak, yazın serin yapıyor. Yani hayvanlarda ne üşüme ne de sıcaktan bunalma oluyor. Mevsimine göre burada hayvanlarımızı koruyoruz." dedi.

Karataş, geçimlerini sağladıkları bu işi severek sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde