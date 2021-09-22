Sivas'ta berber ücretleri zamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta berber ücretleri zamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas'ta berber ücretleri zamlandı

Sivas Berberler Kuaförler ve Güzellikleri Salonları Esnaf Odası Başkanlığı'nın talebi üzerine Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından alınan kararla Sivas'ta berberlerin fiyat tarifesi güncellendi.

SİVAS (İHA) - Sivas Berberler Kuaförler ve Güzellikleri Salonları Esnaf Odası Başkanlığı'nın talebi üzerine Sivas Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından alınan kararla Sivas'ta berberlerin fiyat tarifesi güncellendi.

Yeni tarifeye göre saç-sakal-yıkama-fön 70 lira, saç kesimi 40 lira, sakal kesimi 20 lira, saç yıkama fön jöle şekil verme 30 lira, modaya göre sakal tıraşı 30 lira, 0-12 yaş saç kesimi 30 lira, er erbaş saç sakal kesimi 45 lira, ense temizleme 10 lira, bıyık boyama 30 lira, saç boyama 150 lira, dükkan dışı tıraş 100 lira, damat tıraşı 250 lira, sır ağda 20 lira, maske 20 lira olarak açıklandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Amelia Hamlin Demet Akalın
Spor Mustafa Denizli Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta berber ücretleri zamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:14:28. #1.12#