Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi
09.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:37

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildiSİVAS'ta belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

SİVAS'ta belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Sivas Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı.

Sivas genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edilmeye başlandı. Belediye tarafından oluşturulan özel ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı birçok noktada dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor. 1,5 aydır kapalı olan ve yoğun ilgi görmesi beklenen berberler ve kuaförler için de Sivas Belediyesi harekete geçti. Pazartesi gününe kadar tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.Uygulama nedeni ile belediyeye teşekkür eden Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker "21 Mart'tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalı. Bu zorlu süreci 11 Mayıs itibariyle bitiriyoruz inşallah. 11 Mayıs'ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin her zaman yanında olacağımızı bilmesini istiyoruz" dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, "Koronavirüs nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları hizmete ara vermişti.11 Mayıs itibariyle yeniden açılıyor. Tabi açılmasıyla beraber bizlerde bu konuda önlem anlamamız gerekiyordu. Hassas bir döneme giriyoruz. 9 gündür Sivas Merkezde koronavirüs vakasına denk gelinmedi. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte başkanımızın talimatlarıyla bizlerde kuaförlerimiz de dezenfekte çalışmalarını başlattık"" dedi.

'ESNAFLARA BİN LİRA NAKDİ YARDIM SAĞLANDI'

Esnaflarımıza kapalı oldukları dönemlerde belediye olarak maddi ve manevi destek sağlamaya çalıştıklarını anlatan Duman, "Geçtiğimiz hafta içerisinde de iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza 1000 liralık maddi yardımın ödemelerini gerçekleştirdik. Çok şükür bu süreç çok uzamadan Kuaför esnafımız dükkanlarını açıyorlar. Bizler de bu süreçte Sivas genelinde 490 berber kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceğiz. Hemşehrilerimize sağlıklı bir ortam sunmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Kuaför ve güzellik salonu işletmecileri de 50 gündür kapalı olan salonlarımız tekrar açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, zorlu süreçte kendilerine destek olan belediyeye teşekkür etti.

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Ersin Korkut Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Nenad Bjelica Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 20:24:58. #1.15#
title