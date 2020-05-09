Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi
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Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi
09.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:50

SİVAS'ta belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

SİVAS'ta belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Sivas Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. 

Sivas genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edilmeye başlandı. Belediye tarafından oluşturulan özel ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı birçok noktada dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor. 1,5 aydır kapalı olan ve yoğun ilgi görmesi beklenen berberler ve kuaförler için de Sivas Belediyesi harekete geçti. Pazartesi gününe kadar tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.Uygulama nedeni ile belediyeye teşekkür eden Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker "21 Mart'tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalı. Bu zorlu süreci 11 Mayıs itibariyle bitiriyoruz inşallah. 11 Mayıs'ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin her zaman yanında olacağımızı bilmesini istiyoruz" dedi.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, "Koronavirüs nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları hizmete ara vermişti.11 Mayıs itibariyle yeniden açılıyor. Tabi açılmasıyla beraber bizlerde bu konuda önlem anlamamız gerekiyordu. Hassas bir döneme giriyoruz. 9 gündür Sivas Merkezde koronavirüs vakasına denk gelinmedi. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte başkanımızın talimatlarıyla bizlerde kuaförlerimiz de dezenfekte çalışmalarını başlattık"" dedi.'ESNAFLARA BİN LİRA NAKDİ YARDIM SAĞLANDI'Esnaflarımıza kapalı oldukları dönemlerde belediye olarak maddi ve manevi destek sağlamaya çalıştıklarını anlatan Duman, "Geçtiğimiz hafta içerisinde de iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza 1000 liralık maddi yardımın ödemelerini gerçekleştirdik. Çok şükür bu süreç çok uzamadan Kuaför esnafımız dükkanlarını açıyorlar. Bizler de bu süreçte Sivas genelinde 490 berber kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceğiz. Hemşehrilerimize sağlıklı bir ortam sunmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Kuaför ve güzellik salonu işletmecileri de 50 gündür kapalı olan salonlarımız tekrar açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, zorlu süreçte kendilerine destek olan belediyeye teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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