Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor
09.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:09

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak.

Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte Sivas Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. Sivas genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edilmeye başlandı.

Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Sivas Belediyesi 11 Mayıs Pazar gününe kadar ilçelerde bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.

Kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, "50 gündür kapalı olan salonlarımız pazartesi günü tekrar hizmete girecek. Müşterilerimizi de çok özledik bu süreçte. Maddi ve manevi konuda her an yanımızda olan Belediye başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyoruz. Dezenfekte çalışmaları bu süreçte oldukça önemli Müşterilerimizin ve bizim dolayısıyla Sivaslıların sağlığı için büyük çaba harcayan başkanımız başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Ahmet Duman'a ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Salonlarımız dezenfekte edildi Müşterilerimizi Pazartesi günü salonlarımızda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olacağız " dediler.

Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker "21 Mart'tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalı. Bu zorlu süreci 11 Mayıs itibariyle bitiriyoruz inşallah. 11 Mayıs'ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin her zaman yanında olacağımızı bilmesini istiyoruz " dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Korona virüs nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları hizmete ara vermişti.11 Mayıs itibariyle yeniden açılıyor. Tabi açılmasıyla beraber bizlerde bu konuda önlem anlamamız gerekiyordu. Hassas bir döneme giriyoruz.9 gündür Sivas Merkezde korona vakasına denk gelinmedi. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak Sivaslı hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte Başkanımızın talimatlarıyla bizlerde kuaförlerimiz de dezenfekte çalışmalarını başlattık " dedi.

Esnaflara 1000 TL Nakdi Yardım Sağlandı

Duman, "Esnaflarımıza kapalı oldukları dönemlerde Sivas Belediyesi olarak gücümüz ölçüsünde maddi ve manevi destek sağlamaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta içerisinde de iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza 1000 TL'lik maddi yardımın ödemelerini gerçekleştirdik. Çok şükür bu süreç çok uzamadan Kuaför esnafımız dükkanlarını açıyorlar. Bizlerde bu süreçte Sivas genelinde 490 berber kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceğiz. Hemşehrilerimize sağlıklı bir ortam sunmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz " ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Haber
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hüseyin İnan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 16:42:48. #1.15#
title