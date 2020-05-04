Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği

Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeğiSİVAS Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu.

Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği

SİVAS Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu. Kentteki hastanelerde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanı için hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla koronavirüsle mücadele eden Sivas Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Medicana Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına iftar yemeği gönderildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında merkez durumundaki Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri (ÇAGEM) Servisi başta olmak üzere kentteki hastanelerde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanı için hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Bilgin, "Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmamız mümkün değil. Ailelerinden uzakta kalan, vatandaşlarımızın iyileşmesi noktasında kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz demeden çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sivas'ta çok şükür ki; iyileşen hasta sayımız, vaka sayısını geçmiş durumda. Bu da bizler için sevindirici bir haber. Şu mübarek ramazan ayında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen değerli sağlık çalışanlarımıza ikramda bulunmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

Kaynak: DHA