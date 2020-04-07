Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı
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Sivas Belediyesi, Zabıta, Güncel

Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı

SİVAS'ta zabıta ekipleri, perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıttı.

07.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:23
Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı

SİVAS'ta zabıta ekipleri, perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıttı. 

Sivas Belediyesi'nce koronavirüse karşı tedbirler yoğunlaştırıldı. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar başta olmak üzere halk otobüslerinde, camilerde ve birçok toplu kullanım alanında dezenfekte çalışmaları yapılırken, zabıta ekipleri de esnafa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından bu süreçte özellikle maske kullanımı ve yüksek fiyatlandırmaya yönelik denetimler yapılırken, hem esnafa hem de halka maske dağıtımı yapılıyor. Bu çerçevede perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıtımı gerçekleştirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Koronavirüse karşı bir dizi önlem alınıyor. Bilindiği üzere pazarlarda, marketlerde maskesiz alışveriş yapmak yasaklandı. Bu noktada ekiplerimiz maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra toplu taşıma araçlarında da maskesiz yolculuk yapamayacak. Hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyor, açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.


Kaynak: DHA

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