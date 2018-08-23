Sivas'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Sivas'ta siyasiler ve halk, belediyenin düzenlediği programla bayramlaştı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Emekliler Kültürevi'de bayramlaşma programı düzenlenedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve kent halkı bayramlaştı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten İsmet Yılmaz, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, bayramların rahmet ve bereket günleri olduğunu belirtti.

Halkın bayramını tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel olacaktır. Sivas 27 milyar liraya yakın yatırım aldı. 81 il içerisinde ilk 10'a girecek durumdadır. Biz 16 yıl içerisinde geçmiş 80 yılda yapılanların kat kat fazlasını yaptık. Bu yapılanlar birilerini rahatsız ediyor. ya bağımsız olacaksınız, ya da uydu bir ülke olacaksınız. ya onurunuzla, izzetinizle yaşayacaksınız, ya da bir başkasının ağzına bakacaksınız. Türk milleti tarih boyunca hep bağımsız yaşadı, bundan sonra da hür yaşayacağız."

Milletvekili Ekinci ise önlerinde yerel seçimler olduğunu dile getirerek, "İnşallah onu da bayram havasında kutlarız. Sevdiklerinizle ailenizle birlikte nice mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Aydın da halkın bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımız bizim için ayrışma unsuru değil, aksine zenginliğimizdir. Her birimiz bu ülkenin asil evlatlarıyız, bu ülke huzurlu olursa hepimiz huzurlu oluruz. Sıkıntıya girerse de hepimiz sıkıntıya gireriz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Son dönemde de ekonomik olarak saldırılar düzenlediler ama bunların da üstesinden geleceğiz. Gerektiği zaman havadan yağan kurşunlara göğüs geriyorsunuz, gerektiği zaman yastık altında ne kadar altın ve döviziniz varsa bozdurup ekonomiye destek oluyorsunuz. Yani canınızla malınızla mücadele ediyorsunuz. Ne mutlu ki bizlere bu necip milletin bir ferdiyiz."