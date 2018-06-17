Sivas'ta Bayramlaşma Programı

Sivas'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sivas Valiliği tarafından kentteki İnönü Konağı'nda gerçekleştirilen programda Sivas Valisi Davut Gül, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Sivas halkının bayramını tebrik ederek, "Sivas'ta, Türkiye'de bayram huzur içerisinde geçiyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah ailelerimizle birlikte Allah nice bayramlara kavuştursun. Rabbim bir sonraki ramazanı göstersin. Sizlere ve ailelerinize sağlıklı huzurlu bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma programına, AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk ve Hilmi Bilgin ile Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.