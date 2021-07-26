Sivas'ta bayram bilançosu: 5 ölü, 186 yaralı

Sivas'ta Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 186 kişi ise yaralandı.

Sivas'ta Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 186 kişi ise yaralandı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sivas genelinde 91 trafik kazasının olduğu ve bu kazalarda 5 kişinin yaşamanı yitirdiğini, 186 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen trafik denetleme verileri; ilimizden geçen araç sayısı 512 bin 345, denetlenen araç sayısı 123 bin 798, 91 kaza sonucunda; 186 yaralı ve 5 ölü" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı