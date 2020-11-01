Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
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Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

01.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:22
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bahçe duvarı ördüğü sırada başına taş çarpan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bahçe duvarı ördüğü sırada başına taş çarpan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ortaseki köyü Bağlıyurt Mahallesi'nde evlerinin bahçesine duvar ören M.G'nin (44) yuvarladığı taş, kalıp taktasından sekerek kardeşi Ü.G'nin (48) başına çarptı.

Ağır yaralanan Ü.G, kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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