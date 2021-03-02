Sivas'ta başına demir kanca saplanan işçi yaralandı
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Sivas'ta başına demir kanca saplanan işçi yaralandı

02.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:18
Sivas'ta başına demir kanca saplanan işçi yaralandı

Sivas'ta bir fabrikada başına demir kanca saplanan işçi ağır yaralandı.

Sivas'ta bir fabrikada başına demir kanca saplanan işçi ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan İ.T'nin (36) başına demir kanca saplandı.

İ.T. iş arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan İ.T'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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